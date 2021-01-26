Прокуратура Италии продлила расследование по биатлонисту Логинову

Трибунал Больцано удовлетворил ходатайство итальянской прокуратуры о продлении предварительного расследования в отношении биатлониста Александра Логинова и тренера Александра Касперовича на полгода.

Расследование продлено из-за того, что прокуратура не нашла возможности сделать выводы по этому делу или закрыть его. Максимальный срок расследования по таким делам — 18 месяцев.

Также адвокат сообщил, что на данный момент нет результатов экспертизы цифровых устройств, которые были конфискованы у Логинова.

Инцидент произошёл 22 февраля 2020 года во время чемпионата мира по биатлону. Полиция Италии после жалобы менеджера IBU провела обыски в номере Логинова. Поводом для этого стало то, что его тренер Александр Касперович находился в Антхольце под чужой аккредитацией.

Полиция Италии подозревает Логинова и Касперовича в траснпортировке и распространении запрещённых веществ.