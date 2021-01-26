"Барселона" не смогла полностью выплатить зарплату за декабрь

Футбольный клуб "Барселона" имеет проблемы с выплатой зарплаты игрокам. Каталонцы не полностью получили выплаты за декабрь, сообщает Marca.

Клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат, но даже так "Барселона" не смогла закрыть задолженность из-за отсутствия финансов.

Руководство пообещало выплатить игрокам долги в феврале. Для этого клубу необходимо будет получить ссуду в банке.

Ранее сообщалось, что долг "Барселоны" достиг 1,173 млрд долларов.