Футбольный клуб "Барселона" имеет проблемы с выплатой зарплаты игрокам. Каталонцы не полностью получили выплаты за декабрь, сообщает Marca.
Клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат, но даже так "Барселона" не смогла закрыть задолженность из-за отсутствия финансов.
Руководство пообещало выплатить игрокам долги в феврале. Для этого клубу необходимо будет получить ссуду в банке.
Ранее сообщалось, что долг "Барселоны" достиг 1,173 млрд долларов.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.