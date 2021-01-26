Губерниев предложил название для биатлонной сборной России на ЧМ

Комментатор "Мат ТВ" Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о названии сборной России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке. Турнир состоится с 10 по 21 февраля, а российская команда не сможет использовать национальную символику и называться сборной России.
Ранее сообщалось, что лыжная сборная выступит на чемпионате мира под названием "Федерация лыжного спорта России".
"А биатлонисты должны назваться так: "Ветер биатлона из России", — написал Губерниев в Telegram.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.