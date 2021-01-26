Солдатова рассказала, как соперница пыталась подсыпать ей допинг

Российская гимнастка Александра Солдатова, которая в декабре 2020 года завершила карьеру, рассказала о том, как ей пытались подсыпать допинг. Случилось это в 2014 году, когда девушке было 16 лет.

"Не буду называть имена, но суть в том, что одна девочка хотела это сделать, моя соперница, а другая моя соперница предупредила меня", — приводит РИА "Новости" слова Солдатовой.

Солдатова в 2014 году завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Измире в командных соревнованиях. Позже гимнастка заработала ещё семь наград на чемпионатах мира в Штутгарте (2015) и Софии (2018).