Макгрегор отстранён от боёв на полгода

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отстранён от проведения боёв на 180 дней. В бою против Дастина Порье ирландец получил травмы большой и малой берцовых костей, сообщает MMAJunkie.

Порье одержал победу над Макгрегором во втором раунде нокаутом. Первый американец выиграл по очкам за явным преимуществом.

Этот поединок был вторым для Порье и Макгрегора. В первом в 2014 году победу одержал ирландец.

В активе Порье 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. На счету Макгрегора 22 побед и пять проигрышей в ММА.