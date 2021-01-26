Макгрегор отстранён от боёв на полгода

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отстранён от проведения боёв на 180 дней. В бою против Дастина Порье ирландец получил травмы большой и малой берцовых костей, сообщает MMAJunkie.
Порье одержал победу над Макгрегором во втором раунде нокаутом. Первый американец выиграл по очкам за явным преимуществом.
Этот поединок был вторым для Порье и Макгрегора. В первом в 2014 году победу одержал ирландец.
В активе Порье 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. На счету Макгрегора 22 побед и пять проигрышей в ММА.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.