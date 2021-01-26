Биатлонная сборная России приехала в Поклюку готовиться к ЧМ

Тренер биатлонной сборной России Дмитрий Шукалович рассказал о прибытии команды в Поклюку, где в феврале состоится чемпионат мира. Спортсмены заселились в отель, который находится в непосредственной близости от стрельбища.

"Заселяемся в отель, живём прямо на стрельбище", — написал Шукалович в Instagram.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля. Биатлонисты разыграют 12 комплектов наград.

Расписание чемпионата мира по биатлону