Жена Панарина рассказала об ограблении в Мексике

Алиса Знарок, жена хоккеиста "Рейнджерс" Артемия Панарина, рассказала о том, как её с мужем ограбили в Мексике. В Instagram супруга спортсмена приняла участие в обсуждении отдыха в городе Тулуме.

Знарок оставила негативный отзыв, вспомнив об ограблении в отеле. Из сейфа у пары вытащили кредитную карту и серёжки.

"Нас обокрали. Из сейфа украли серьгу и карточку кредитную, которая впоследствии использовалась в другом городе", — написала Знарок в Instagram.

Алиса и Артемий встречаются с 2016 года, а оформили отношения в ноябре прошлого года.