Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что не планирует останавливаться и продолжит сражаться.
Недавно он проиграл в бою с Дастином Порье. Судья остановил поединок во втором раунде из-за технического нокаута.
"Моя задача — подняться и драться снова. Впереди много любопытных для меня боев. Третий бой с Дастином Порье, или Нэйтом Диасом. Для меня есть масса интересных противостояний", — пояснил Макгрегор.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.