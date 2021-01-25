Макгрегор рассказал о планах на будущее

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что не планирует останавливаться и продолжит сражаться.

Недавно он проиграл в бою с Дастином Порье. Судья остановил поединок во втором раунде из-за технического нокаута.