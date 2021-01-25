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Макгрегор рассказал о планах на будущее

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что не планирует останавливаться и продолжит сражаться.

Недавно он проиграл в бою с Дастином Порье. Судья остановил поединок во втором раунде из-за технического нокаута.

"Моя задача — подняться и драться снова. Впереди много любопытных для меня боев. Третий бой с Дастином Порье, или Нэйтом Диасом. Для меня есть масса интересных противостояний", — пояснил Макгрегор.

Автор: Алексей Корнеев
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