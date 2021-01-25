"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что у клуба практически не осталось шансов продолжить выступления в сезоне-2020/21. Руководитель команды оценила вероятность снятия клуба и прекращение его существования в 99%.
По словам Коноваловой, собственники клуба примут решение до 31 января.
"Какова вероятность, что "Тамбов" снимется? 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование", - приводит "СЭ" слова Коноваловой.
Генеральный директор отметил, что у клуба нет источника финансирования и стадиона. Кроме того, из состава "Тамбова" вышла академия, которая необходима для получения лицензии.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.