"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что у клуба практически не осталось шансов продолжить выступления в сезоне-2020/21. Руководитель команды оценила вероятность снятия клуба и прекращение его существования в 99%.

По словам Коноваловой, собственники клуба примут решение до 31 января.

"Какова вероятность, что "Тамбов" снимется? 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование", - приводит "СЭ" слова Коноваловой.

Генеральный директор отметил, что у клуба нет источника финансирования и стадиона. Кроме того, из состава "Тамбова" вышла академия, которая необходима для получения лицензии.