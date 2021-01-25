Ушедшая от Плющенко Константинова нашла нового тренера

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой, которая работает в СШОР "Москвич". Ранее 20-летняя спортсменка тренировалась в академии Евгения Плющенко у тренера Александра Волкова.
По словам Буцаевой, оформление сотрудничества пока ждать не стоит. Фигуристка и тренер только пробуют начать тренировки, сообщает "РИА Новости".
Константинова в 2018 году заняла второе место на этапе "Гран-при" в Хельсинки. В том же сезоне она заняла четвёртое место на чемпионате Европы.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.