Ушедшая от Плющенко Константинова нашла нового тренера

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой, которая работает в СШОР "Москвич". Ранее 20-летняя спортсменка тренировалась в академии Евгения Плющенко у тренера Александра Волкова.

По словам Буцаевой, оформление сотрудничества пока ждать не стоит. Фигуристка и тренер только пробуют начать тренировки, сообщает "РИА Новости".

Константинова в 2018 году заняла второе место на этапе "Гран-при" в Хельсинки. В том же сезоне она заняла четвёртое место на чемпионате Европы.