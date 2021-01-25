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Ушедшая от Плющенко Константинова нашла нового тренера

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой, которая работает в СШОР "Москвич". Ранее 20-летняя спортсменка тренировалась в академии Евгения Плющенко у тренера Александра Волкова.

По словам Буцаевой, оформление сотрудничества пока ждать не стоит. Фигуристка и тренер только пробуют начать тренировки, сообщает "РИА Новости".

Константинова в 2018 году заняла второе место на этапе "Гран-при" в Хельсинки. В том же сезоне она заняла четвёртое место на чемпионате Европы.

Автор: Артём Пермяков
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