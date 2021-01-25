Кокорин объяснил, почему выбрал "Фиорентину"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин будет выступать за команду под 91-м номером. Футболист дал первое интервью в качестве игрока "фиалок".

На публике Кокорин появился в маске с логотипом "Фиорентины". Он объяснил, почему выбрал команду из Флоренции в качестве продолжения карьеры.

"Очень раз находиться здесь. Я выбрал Флоренцию, потому что это самый красивый город Европы и здесь команда с большой историей. Сюда я приехал с женой и ребёнком", — приводит пресс-служба флорентийцев слова Кокорина.

Ранее сообщалось, что Кокорин подпишет контракт до лета 2024 года. "Спартак" за переход нападающего получит 4,5 млн евро.