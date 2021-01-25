Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин будет выступать за команду под 91-м номером. Футболист дал первое интервью в качестве игрока "фиалок".
На публике Кокорин появился в маске с логотипом "Фиорентины". Он объяснил, почему выбрал команду из Флоренции в качестве продолжения карьеры.
"Очень раз находиться здесь. Я выбрал Флоренцию, потому что это самый красивый город Европы и здесь команда с большой историей. Сюда я приехал с женой и ребёнком", — приводит пресс-служба флорентийцев слова Кокорина.
KOKORIN | 🎙️
"Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91" #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/tKtdoDmGYr— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Ранее сообщалось, что Кокорин подпишет контракт до лета 2024 года. "Спартак" за переход нападающего получит 4,5 млн евро.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.