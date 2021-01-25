Лыжник, получивший палкой от Большунова, не будет обращаться в полицию

Финский лыжник Йони Маки прошёл обследование после столкновения с Александром Большуновым на финише эстафеты в Лахти. Подозрения врачей на перелом руки у спортсмена не подтвердились.
Маки будет продолжать подготовку к следующим гонкам. Также лыжник не намерен обращаться в полицию, сообщает Федерация лыжного спорта Финляндии.
Вместе с тем финны попросили Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) провести проверку инцидента и вынести дополнительное наказание Большунову.
Ранее СМИ сообщили, что в полицию Лахти поступило заявление на Большунова с жалобой на "нанесение увечий". Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что лыжник вместе с командой утром в понедельник вылетел в Швецию.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.