Пацев объяснил, почему отказ РУСАДА от жалобы на CAS - верное решение

Спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы "Клевер консалт" Артём Пацев в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил, почему РУСАДА отказалось от подачи жалобы на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

О том, что жалоба не будет подана, стало известно сегодня. 17 декабря CAS вынес решение, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под собственным флагом.

Юрист пояснил, что Верховный суд Швейцарии не пересматривает дело третейского суда, которым является CAS по существу. Государственный суд может только отправить дело на пересмотр, если были выявлены какие-либо процессуальные нарушения.

"Дело в том, что решение CAS пересматривается Верховным судом Швейцарии и может быть отменено только в случае наличия грубейших процессуальных нарушений. Например, когда решение вынесено в отношении какого-то лица, которое вообще не участвовало в этом споре и даже не было проинформировано, что такое-то дело в отношении него начато и ведется спортивным арбитражем. Или, например, очевидно, была какая-то заинтересованность одного из арбитров в пользу или против, наоборот, какой-то из стороны. И этот арбитр не взял самоотвод или не был отведен. Соответственно, возникают сомнения в достоверности, правильности рассмотрения конкретного дела", — заявил Пацев.

Юрист отметил, что у жалобы со стороны РУСАДА не было каких-либо перспектив. CAS не допустил никаких нарушений. Вместе с тем рассмотрение дела в Верховном суде Швейцарии очень затратно.