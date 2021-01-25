Пацев объяснил, почему отказ РУСАДА от жалобы на CAS - верное решение

Спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы "Клевер консалт" Артём Пацев в разговоре с "Правдой.Ру" объяснил, почему РУСАДА отказалось от подачи жалобы на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.
О том, что жалоба не будет подана, стало известно сегодня. 17 декабря CAS вынес решение, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под собственным флагом.
Юрист пояснил, что Верховный суд Швейцарии не пересматривает дело третейского суда, которым является CAS по существу. Государственный суд может только отправить дело на пересмотр, если были выявлены какие-либо процессуальные нарушения.
"Дело в том, что решение CAS пересматривается Верховным судом Швейцарии и может быть отменено только в случае наличия грубейших процессуальных нарушений. Например, когда решение вынесено в отношении какого-то лица, которое вообще не участвовало в этом споре и даже не было проинформировано, что такое-то дело в отношении него начато и ведется спортивным арбитражем. Или, например, очевидно, была какая-то заинтересованность одного из арбитров в пользу или против, наоборот, какой-то из стороны. И этот арбитр не взял самоотвод или не был отведен. Соответственно, возникают сомнения в достоверности, правильности рассмотрения конкретного дела", — заявил Пацев.
Юрист отметил, что у жалобы со стороны РУСАДА не было каких-либо перспектив. CAS не допустил никаких нарушений. Вместе с тем рассмотрение дела в Верховном суде Швейцарии очень затратно.
"В данном случае я не вижу никаких грубых процессуальных нарушений, по крайней мере, по отношению к РУСАДА. Поэтому, естественно, эта жалоба заранее обречена на неудовлетворение. Тем более в Верховном суде Швейцарии подобные рассмотрения очень затратны, это не как в России — очень небольшая госпошлина и все. И понимая заранее, что шансов ноль, даже не какой-то процент, а их ноль, и просто так тратить очень серьезные деньги на это, причем надо будет еще оплатить юридические расходы другой стороны, которая тоже будет вовлечена в процесс. Расходы, которые понесла другая сторона в связи с этим рассмотрением в Верховном суде Швейцарии, тоже будут возложены на обратившегося с жалобой, по которой отказали. Я считаю, что это единственно правильное решение. Потому что шансов там нет, а денег придется потратить очень много", — заявил Пацев.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.