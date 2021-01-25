Кокорин сразу забрал в Италию свою семью

"Фиорентина" опубликовала сообщение о перелёте Александра Кокорина в Италию. Вместе с футболистом во Флоренцию отправились жена Дарья Валитова и сын Майкл.

Сегодня Кокорин пройдёт медосмотр и подпишет контракт до 2024 года. Уже завтра футболист примет участие в тренировке "фиалок".

"Мы едем. На пути во Флоренцию", — говорится в сообщении в Instagram.

Кокорин выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В составе команды он провёл десять матчей, в которых бали два гола с пенальти. Красно-белые получат за футболиста 4,5 млн евро.