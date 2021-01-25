Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку с игроками "Спартака". Чемпион UFC опубликовал видео занятия в Instagram.
Участие в тренировке приняли Зелимхан Бакаев, Остон Урунов, Аяз Гулиев и Георгий Джикия. Кроме того, на занятии присутствовали экс-футболист "Спартака" Жано Ананидзе и блогер Евгений Савин.
"Спартак" сейчас находится в Абу-Даби, где проводит сбор во время подготовки к возобновлению чемпионата.
Ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram сообщение о том, что готовится к переходу в "большой футбол", а также может рассмотреть предложения от команд.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.