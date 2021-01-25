Нурмагомедов провёл тренировку со "Спартаком"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку с игроками "Спартака". Чемпион UFC опубликовал видео занятия в Instagram.

Участие в тренировке приняли Зелимхан Бакаев, Остон Урунов, Аяз Гулиев и Георгий Джикия. Кроме того, на занятии присутствовали экс-футболист "Спартака" Жано Ананидзе и блогер Евгений Савин.

"Спартак" сейчас находится в Абу-Даби, где проводит сбор во время подготовки к возобновлению чемпионата.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram сообщение о том, что готовится к переходу в "большой футбол", а также может рассмотреть предложения от команд.