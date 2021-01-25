Глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.
Анонимное заявление в полицию подали два человека через электронную систему оповещения. Большунова обвиняют в нанесении увечий во время этапа Кубка мира в Лахти. Россиянин ударил палкой финна Йони Мяки, который перегородил ему путь на финише, после чего столкнулся с соперником.
Позже финские СМИ распространили информацию, что Большунов побывал в полиции. Вяльбе отметила, что это сообщение не соответствует действительности, а россиянин уже улетел в Швецию
"Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию", — приводит Sport24 слова Вяльбе.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.