Вяльбе рассказала, где находится Большунов после заявления в полицию

Глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.

Анонимное заявление в полицию подали два человека через электронную систему оповещения. Большунова обвиняют в нанесении увечий во время этапа Кубка мира в Лахти. Россиянин ударил палкой финна Йони Мяки, который перегородил ему путь на финише, после чего столкнулся с соперником.

Позже финские СМИ распространили информацию, что Большунов побывал в полиции. Вяльбе отметила, что это сообщение не соответствует действительности, а россиянин уже улетел в Швецию