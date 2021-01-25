Лэмпард в понедельник будет уволен из "Челси"

Лондонский "Челси" сегодня объявит об увольнении главного тренера Фрэнка Лэмпарда. До полудня клуб проводил консультации со специалистом, а игроков попросили не приезжать на базу, сообщает The Telegraph.

Накануне "Челси" обыграл "Лутон Таун" в Кубке Англии. Встреча завершилась со счётом 3:1, хет-трик сделал Тэмми Абрахам. В 1/8 финала лондонцы сыграют с "Барнсли".

"Челси" летом потратил на трансферы около 200 млн евро. В 19-ти матчах команда одержала восемь побед, пять разы сыграла вничью и ещё шесть раз проиграла.

Лэмпард, легендарный футболист "Челси", возглавляет команду с июля 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место в чемпионате. Лондонцы в Лиге чемпионов вышли в 1/8 финала, где сыграют с "Атлетико".