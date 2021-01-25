Назван состав сборной России и расписание чемпионата Европы по биатлону

В польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января пройдёт чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и смешанных эстафетах.

В состав сборной России вошли по семь биатлонистов и биатлонисток. Среди спортсменов есть опытные участники Кубка мира Лариса Куклина и Евгений Гараничев.

Состав сборной России на чемпионат Европы

Женщины

Валерия Васнецова.

Наталья Гербулова.

Анастасия Гореева.

Лариса Куклина.

Екатерина Носкова.

Полина Шевнина.

Анастасия Шевченко.

Мужчины

Евгений Гараничев.

Евгений Идинов.

Никита Поршнев.

Даниил Серохвостов.

Кирилл Стрельцов.

Семен Сучилов.

Карим Халили.

Расписание чемпионата Европы по биатлону

27 января

12.30 - индивидуальная гонка (женщины).

16.15 - индивидуальная гонка (женщины).

29 января

12.30 - спринт (женщины).

16.00 - спринт (мужчины).

30 января

12.30 - гонка преследования (женщины). Трансляция на "Матч ТВ".

15.00 - гонка преследования (мужчины). Трансляция на "Матч ТВ".

31 января