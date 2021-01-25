Назван состав сборной России и расписание чемпионата Европы по биатлону
В польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января пройдёт чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и смешанных эстафетах.
В состав сборной России вошли по семь биатлонистов и биатлонисток. Среди спортсменов есть опытные участники Кубка мира Лариса Куклина и Евгений Гараничев.
Состав сборной России на чемпионат Европы
Женщины
- Валерия Васнецова.
- Наталья Гербулова.
- Анастасия Гореева.
- Лариса Куклина.
- Екатерина Носкова.
- Полина Шевнина.
- Анастасия Шевченко.
Мужчины
- Евгений Гараничев.
- Евгений Идинов.
- Никита Поршнев.
- Даниил Серохвостов.
- Кирилл Стрельцов.
- Семен Сучилов.
- Карим Халили.
Расписание чемпионата Европы по биатлону
27 января
- 12.30 - индивидуальная гонка (женщины).
- 16.15 - индивидуальная гонка (женщины).
29 января
- 12.30 - спринт (женщины).
- 16.00 - спринт (мужчины).
30 января
- 12.30 - гонка преследования (женщины). Трансляция на "Матч ТВ".
- 15.00 - гонка преследования (мужчины). Трансляция на "Матч ТВ".
31 января
- 12.30 - Сингл-микст. Трансляция на "Матч! Страна".
- 15.00 - Смешанная эстафета. Трансляция на "Матч ТВ".