Финская полиция получила заявление на Большунова

Полиция города Лахти зарегистрировала заявление на российского лыжника Александра Большунова. Спортсмена обвинили в нанесении увечий, сообщает финский телеканал "МТВ3".

Полиция будет обязана рассмотреть инцидент, который произошёл во время этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов на финише ударил палкой финна Йони Мяки, который перекрыл ему путь на лыжне.

После рассмотрения инцидента полиция должна принять решение о том, начинать ли предварительное расследование. Заявление в полицию подали два человека, но их имена не называются.

В результате скандала Большунов вместе с российской командой был дисквалифицирован. Третье место заняла ещё одна сборная России во главе с Сергеем Устюговым. Второй стала команда Финляндии, выиграла гонку Норвегия.