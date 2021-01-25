Кокорин прибыл в Италию на переговоры с "Фиорентиной"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прибыл в Рим, где пройдёт медобследование для "Фиорентины". В случае удачного медосмотра футболист подпишет контракт с "фиалками" до лета 2024 года, сообщает Gazzeta dello Sport.

Первую тренировку с командой Кокорин проведёт во вторник. Дебютировать в составе "Фиорентины" россиянин может 29 января, когда команда сыграет на выезде с "Торино".

По сведениям СМИ, "Спартак" получит за трансфер 4,5 млн евро. Кокорин выступал за команду с августа 2020 года. За красно-белых он провёл десять матчей, в которых забил два мяча с пенальти.

Ранее Кокорин выступал за "Динамо" и "Зенит". После истории с драками в центре Москвы и отбывания срока в колонии футболист потерял место в составе питерской команды и был отдан в аренду в "Сочи".

Отыграв полгода за сочинскую команду, Кокорин отказался от продления контракта с "Зенитом" и перешёл в "Спартак".