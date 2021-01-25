Рудковская узнала имя автора скандальной статьи про Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, как продвигается дело о скандальной статье в издании "СтарХит" про её сына Александра. Ранее журнал опубликовал информацию о том, что восьмилетний мальчик страдает синдромом Аспергера.

По словам Рудковский и отца Александра, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Саша после выхода статьи получил психологическую травму. Гном Гномыч, как его называют в СМИ, даже отказывался есть и выходить на тренировки.

Рудковская заявила, что теперь ей известно имя автора статьи. Продюсер потребовала открытого суда по этому делу и наказания для издания.