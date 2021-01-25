FIS не сможет отстранить Большунова, несмотря на скандал в Лахти

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере заявил, что россиянин Александр Большунов не будет подвергнут серьёзному наказанию после скандала в Лахти.

На финском этапе Кубка мира Большунов на финише ударил финна Йони Мяки за то, что тот перекрыл ему путь на лыжне. После финиша россиянин врезался в соперника.

Российская команда была дисквалифицирована за поведение Большунова. По словам Миньере, на большее наказание соперники лидера общего зачёта Кубка мира могу не рассчитывать.

"Отстранить спортсмена — не наш подход. Не говорю, что это совсем невозможно, но одно и то же нарушение человек должен совершить несколько раз. Нужно сделать что-то ужасное, чтобы заработать такую дисквалификацию", — приводит Aftonbladet слова Миньере.

Кубок мира по лыжным гонкам продолжится этапами в шведских Фалуне и Ульрисехамне.