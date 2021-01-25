"Аякс" отреагировал на сообщение о переходе Промеса в "Спартак"

В амстердамском "Аяксе" назвали неожиданным сообщение о том, что "Спартак" договорился о переходе нападающего Квинси Промеса. Клуб удивлён появившейся в воскресенье информации о трансфере форварда, сообщает De Telegraaf.

По словам источника в "Аяксе", клубы не только не имеют договорённости по футболисту, но даже не контактировали друг с другом. Вместе с тем в Амстердаме готовы рассмотреть предложение, если оно поступит от российской команды.

Днём ранее российские СМИ распространили информацию итальянского журналиста Николо Скиры о том, что "Спартак" согласовал условия контракта с Промесом, а также договорился с его клубом. По сведениям источника, амстердамцы получат за игрока 12 млн евро.

Промес в "Спартаке"

Квинси был одной из главных фигур чемпионского состава красно-белых. В 135 матчах за клуб он забил 66 голов. В 2018 году Промес перешёл в "Севилью", где отыграл один сезон, а затем вернулся в Голландию.

За "Аякс" форвард провёл 52 матча, в которых забил 22 мяча.