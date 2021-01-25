Россия не будет оспаривать решение CAS о дисквалификации

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось от возможности подать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение об отстранении российского спорта на два года было вынесено 17 декабря.

Согласно вердикту CAS, сборная России не имеет права участвовать в крупных международных соревнованиях (Олимпийских играх и чемпионатах мира) с использованием национальной символики. Вместе с тем команды и спортсмены могут быть допущены к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Правило уже было применено на чемпионате мира по гандболу в Египте. Сборная России участвовала в соревнованиях как "Команда Федерации гандбола России".

РУСАДА в своём заявлении говорит о том, что решение об отсутствии апелляции принято для защиты интересов российских спортсменов, а также достижения правовой определённости.

"РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии", — говорится в заявлении организации.

Также в РУСАДА указали, что будут сотрудничать с WADA по вопросу восстановления статуса и надеются на реалистичную "дорожную карту". Вместе с тем российская сторона не согласна с решением CAS и считает, что суд не принял во внимание все детали дела.

"РУСАДА считает, что санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми", — говорится в заявлении РУСАДА.

Кроме того, российское агентство приветствует разумный подход арбитров к санкциям. В РУСАДА удовлетворены тем, что не были наказаны "чистые" атлеты, а суд не пошёл на поводу у WADA и отказался от мер коллективной ответственности.