ФГР объяснила неудачу сборной России вмешательством потусторонних сил

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал неудачный результат мужской сборной на чемпионате мира в Египте. Российские гандболисты не смогли выйти в плей-офф турнира, уступив Швеции в решающем матче (20:34).

По словам Шишкарёва, у него есть доказательство вмешательства потусторонних сил в дела сборной.

"Есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство командой со стороны. Кому-то неймётся давать свои советы", — приводит РИА "Новости" слова Шишкарёва.

По словам главы ФГР, на ближайшем заседании исполкома организации будет поднят вопрос вмешательства в руководство сборной, а также доминирования одной команды в российском гандболе.

Вероятно, под "потусторонними силами" Шишкарёв имел в виду руководство клуба "Чеховские медведи". Эта команда с 2002 года неизменно становится чемпионом России.