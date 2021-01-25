Российский лыжник дисквалифицирован за нападение на соперника

Лидер общего зачета чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов был дисквалифицирован в воскресенье.

На соревнованиях, которые проходят в финском городе Лахти, во время мужской эстафеты российский лыжник дважды ударил своего соперника финна Джони Маки на последних отрезках соревнований.

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Когда оба лыжника пытались пересечь финишную черту, Большунов нанес Маки два неспортивных удара сзади.

Джони Маки заявил по этому поводу, что отношение россиянина скорее напоминает хоккей, где игроки могут подтолкнуть соперников. Один из тренеров финской команды пошел дальше и утверждал, что жест российского лыжника свойственен смешанным единоборствам.

Впоследствии Большунов попросил прощения у соперника и его команды. Тем не менее, его жест принес ему отстранение за неспортивное поведение, и наказание коснулось всей команды:

завоеванная бронза оказалась в руках второй сборной России, занявшей четвертое место.

Первое место в соревнованиях заняла Норвегия, а второе-Финляндия.

В свою очередь президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что