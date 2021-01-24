Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к поклонникам в Instagram после поражения Дастину Порье в рамках турнира UFC 257.

Примечательно, что ирландца впервые отправили в нокаут. Судья остановил бой во втором раунде.

"Спасибо всем за поддержку! Это была не моя ночь/утро, но великое соперничество, которое нужно развивать. Я в восторге от трилогии-блокбастера, которая сейчас у меня в руках. Дастин адский соперник, и я с нетерпением жду возможности сделать это снова. Держу выше ногу и дух по дороге домой! Благослови Господь всех нас — счастливого воскресенья", — отметил Макгрегор.