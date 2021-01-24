Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался о Коноре Макгрегоре, который проиграл Дастину Порье.

Напомним, ирландцу засчитали технический нокаут во втором раунде.

"Весь мир знает, что жулик МакЛузер может украсть у меня все и быть обожаемым, в то время как меня будут ненавидеть. Это говорит о том, что расизм все еще имеет место быть.

Просто знайте — этот мешок никогда не будет мной, не будет на моем уровне. Я просто иной, мой настрой на другой планете, я прирожденный победитель, мои навыки самые лучшие", — отметил боксёр.