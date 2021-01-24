Уайт рассказал, какое будущее ждёт Макгрегора после поражения

У Конора Макгрегора есть два варианта: стать "голоднее", чтобы и дальше побеждать, либо уйти из смешанных единоборств.

Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт. Он сравнил текущую ситуацию с фильмом "Рокки 3".