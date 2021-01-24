У Конора Макгрегора есть два варианта: стать "голоднее", чтобы и дальше побеждать, либо уйти из смешанных единоборств.
Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт. Он сравнил текущую ситуацию с фильмом "Рокки 3".
"Я большой фанат "Рокки", и это как в "Рокки 3" — когда у тебя яхта в 300 футов, это значит, что у тебя хорошая жизнь. Трудно оставаться дикарем, когда живешь его жизнью и имеешь такие деньги. Когда он начинал подниматься, он был молодым голодным парнем, у которого не было денег, и который мечтал о лучшей жизни — хорошем костюме, красивой машине, большом доме. Теперь у него есть все, чего только можно желать, так что, я не знаю, какой путь он выберет", — отметил Уайт.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?