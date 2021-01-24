Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев не ожидал, что Дастину Порье удастся победить Конора Макгрегора.
"Это неожиданный результат для меня. Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново её поймать, всё проходит гораздо труднее", — отметил Яндиев.
Напомним, Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде турнира UFC 257.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?