Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев не ожидал, что Дастину Порье удастся победить Конора Макгрегора.

"Это неожиданный результат для меня. Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново её поймать, всё проходит гораздо труднее", — отметил Яндиев.