Глава UFC Дана Уайт после проигрыша Конора Макгрегора поговорил с Хабибом Нурмагомедовым и дал ему обещание.

По его словам, он больше не будет убеждать российского бойца возобновить карьеру.

"Мы разговаривали с Хабибом сегодня. И, знаете, в разговоре не было ничего позитивного на тему его возможного возращения. Если у него не будет желания возобновлять карьеру, то я больше не буду уговаривать его", — заявил Уайт.