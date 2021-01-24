Нурмагомедов высмеял Макгрегора, который проиграл Порье

Хабиб Нурмагомедов высмеял подготовку Конора Макгрегора после его проигрыша Дастину Порье. Российский боец считает, что Макгрегор выбрал слабых спарринг-партнёров.

"Спарринговался с маленькими детьми, вдали от реальности", — отметил Нурмагомедов

Ранее ирландец сменил команду и стратегию подготовки к поединкам. Нурмагомедов считает, что нынешняя команда плохо озаботилась его подготовкой к бою.