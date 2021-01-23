Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернётся в UFC в течение нескольких лет.

Такое мнение высказал промоутер Вадим Финкельштейн.

"Макгрегора не особо люблю, он позорит ММА. Но, думаю, что Конор выиграет. UFC нужно немного поправить его рейтинг. Бой Нурмагомедова с Макгрегором будет зависеть от того, насколько воспрянет Конор. Может, что-то новое появится. Я не считаю этот бой интересным, он и так понятен. Нурмагомедов, думаю, вернётся через год-два. Хабиб в предыдущем поединке порвал Конора, как грелку. Если Макгрегор начнёт набирать обороты, станет суперзвездой, то, может, бой с Хабибом и будет интересным", — пояснил Финкельштейн.