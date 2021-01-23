Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье, который пройдёт 24 января в Абу-Даби.
"Вначале активнее будет Конор. Но в третьем-четвертом раундах, думаю, Дастин сможет победить этого парня", — отметил российский боец.
Напомним, Порье уже дрался с Макгрегором и проиграл ему. Ирландец отправил своего оппонента в нокаут.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.