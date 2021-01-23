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Сын Плющенко и Рудковской пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу

Спорт » Фигурное катание

Восьмилетнему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Ранее родители мальчика пожаловались в прокуратуру на публикацию в СМИ, в которой говорилось, что их сын страдает синдромом Аспергера.

Об этом сообщила председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина.

"Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы в виду публикации о болезни синдромом Аспергера.

На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию", — отметила адвокат.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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