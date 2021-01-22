Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету в Антхольце

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, кто примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Гонка состоится 23 января и начнётся в 17.05 по московскому времени.

"Первый этап — Бабиков, второй — Елисеев, третий — Логинов, четвёртый — Латыпов", — заявил Каминский в эфире "Матч ТВ".

В индивидуальной гонке сегодня Александр Логинов одержал победу. Антон Бабиков занял 51-е место, Эдуард Латыпов был 50-м. Матвей Елисеев этот старт пропустил.