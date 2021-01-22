Белоруссия потеряла ещё один чемпионат мира

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение не проводить чемпионат мира по этому виду спорта в Белоруссии. Соревнования должен был принять Минск с 7 по 13 июня.

Подробности решения в релизе UIPM не сообщаются.

Этот турнир стал вторым, который был перенесён из Минска. Ранее Белоруссия потеряла право проведения чемпионат мира по хоккею-2021.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение после давления со стороны стран Запада, а также спонсоров. Федерации угрожали бойкотировать турнир из-за политической ситуации в Минске, которая сложилась после выборов президента Белоруссии.