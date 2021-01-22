Итальянская полиция до сих пор не вернула вещи Логинову

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не знает о судьбе его личных вещей, которые были конфискованы итальянской полицией в феврале 2020 года.

Во время чемпионата мира-2020 в Антхольце карабинеры провели обыск в номере Логинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Никаких нарушений полицейские не нашли, но планшет и смартфон биатлониста забрали.

Расследование по Логинову было закрыто, но вещи биатлонисту не вернули до сих пор.

"Полиция до сих пор ничего мне не вернула", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня Логинов в Антхольце выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира.