Российский биатлонист Александр Логинов эмоционально воспринял победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Во время награждения россиянин расплакался.
Свои эмоции Логинов объяснил позже в эфире "Матч ТВ".
"Я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе", — заявил спортсмен.
В конце прошлого года у Логинова умер отец. Биатлонист из-за этого пропустил подготовку со сборной России.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.