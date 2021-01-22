"Хотел бы, чтобы это видел отец": Логинов расплакался после победы

Российский биатлонист Александр Логинов эмоционально воспринял победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Во время награждения россиянин расплакался.

Свои эмоции Логинов объяснил позже в эфире "Матч ТВ".

"Я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе", — заявил спортсмен.

В конце прошлого года у Логинова умер отец. Биатлонист из-за этого пропустил подготовку со сборной России.