Алексей Березуцкий стал тренером ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Алексей Березуцкий стал ассистентом главного тренера команды Виктора Гончаренко. На новой должности Алексей будет работать вместе с братом Василием.

Генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что у Алексея не было никаких разногласий в клубе, о чём ранее сообщили СМИ. Экс-футболисту нужно было время, чтобы определиться с будущим.

"Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры", — приводит "Чемпионат" слова Бабаева.

Ранее Березуцкий занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА.