Словакия ведёт подготовку к ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) ведёт переговоры со Словакией по поводу проведения чемпионата мира-2021. Ранее турнир должен был пройти в Латвии и Белоруссии.
Совет IIHF после отказа спонсоров от турнира решил перенести матчи из Минска. По словам главы организации Рене Фазеля, организация испытала политическое давление.
Глава словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан заявил, что начал подготовку документов по проведению турнира и оценку бюджета.
"Но пока хочу подчеркнуть, что никаких официальных решений не принято. Окончательный вердикт вынесет совет ИИХФ", — приводит Sport. sk слова Шатана.
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