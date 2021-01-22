Серохвостов стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере

Российский биатлонист Даниил Серохвостов занял шестое место в спринте на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Спортсмен допустил один промах на "стойке", отстав на 1 минуту 15 секунд от победителя.

Первое место занял норвежец Филип Андерсен, вторым стал Сиверт Баккен, третьим — немец Филипп Наврат.

Результаты россиян

Никита Поршнев стал 19-м, Семён Сучилов занял 20-е место, Евгений Идинов - 45-е, Рустам Каюмов - 71-е, Евгений Сидоров - 73-е.

Общий зачёт Кубка IBU

В общем зачёте турнира лидирует Андерсен (206 очков), вторым идёт Наврат (186), третьим — Баккен (184).

Позиции россиян в Кубке IBU: