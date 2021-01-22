Стало известно, сколько Макгрегор и Порье заработают за бой

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с Дастином Порье 5 млн долларов. Гонорар американца за этот поединок будет в пять раз меньше, сообщает The Independent.

Кроме того, каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций (PPV).

Макгрегор и Порье выйдут в октагон 23 января. Для бойцов это второй поединок. Первый состоялся в 2014 году. Тогда ирландец победил американца в первом раунде.