Лидеры женской лыжной сборной России пропустят этап в Лахти

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти не смогут принять участие три российские лыжницы, которые являются лидерами команды.

По сведениям "Матч ТВ", Татьяна Сорина, идущая четвёртой в общем зачёте Кубка мира, получила травму ноги. Юлия Ступак, которая занимает второе место, простудилась. Алиса Жамбалова сдала положительный тест на коронавирус.

Гонки в Лахти состоятся 23 и 24 января. Лыжницы выйдут на старт скиатлона и эстафеты.