Лидеры женской лыжной сборной России пропустят этап в Лахти

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти не смогут принять участие три российские лыжницы, которые являются лидерами команды.
По сведениям "Матч ТВ", Татьяна Сорина, идущая четвёртой в общем зачёте Кубка мира, получила травму ноги. Юлия Ступак, которая занимает второе место, простудилась. Алиса Жамбалова сдала положительный тест на коронавирус.
Гонки в Лахти состоятся 23 и 24 января. Лыжницы выйдут на старт скиатлона и эстафеты.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.