WADA назвало размер обязательного платежа России в 2021 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало документ о размерах обязательных взносов каждой страны в 2021 году. Россия должна выплатить 1 млн 91 тыс. 877 долларов.

Взнос должен быть оплачен, несмотря на отстранение России по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Команда не сможет использовать национальную символику до декабря 2022 года.

Согласно сообщению такую же сумму в фонд WADA заплатят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Тройка лидеров по выплатам антидопинговому агентству: