В тамбовском клубе опровергли информацию о снятии с чемпионата РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил о том, что клуб пока не принял решение о снятии с чемпионата РПЛ. Ранее в Сети появилось письмо, в котором команда сообщает о банкротстве и прекращении выступлений.

По словам Худякова, письмо написала генеральный директор клуба Ольга Коновалова в ответ на запрос местного спорткомитета.

"Ольга Юрьевна просто на эмоциях написала, что мы снимаемся. Потому что наш спорткомитет и руководители региона ничего не делают для того, чтобы команда играла", — приводит ТАСС слова Худякова.

Коновалова сообщила, что в пятницу будет проведено собрание членов ассоциации "Тамбова", после чего будут даны комментарии.

Клуб занимает последнее место в РПЛ, набрав 13 очков.