"Тамбов" отказывается от продолжения участия в Чемпионате России

"Тамбов" подготовил письмо в Российскую премьер-лигу (РПЛ) о банкротстве и снятии команды с чемпионата. В клубе отметили, что не имеют собственной инфраструктуры, футбольной академии, медицинской лицензии.

Руководство "Тамбова" приняло решение о банкростве из-за отсутствия финансирования, а также задолженности по кредитами, налогам и зарплате.

"В связи с вышеизложенным ФК "Тамбов" отказывается от продолжения участия в Чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус", — приводит "СЭ" письмо "Тамбова".

Футбольный клуб "Тамбов" основан в 2013 году. Команда выступала в ПФЛ и ФНЛ. Последние два сезона "волки" играют в РПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с 13-ю очками.