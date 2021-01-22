Четыре российские биатлонистки пробились в масс-старт Антхольца

Четыре россиянки смогут принять участие в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Гонка состоится 23 января и начнётся в 15.10 по московскому времени.

Светлана Миронова пробилась в масс-старт через общий зачёт Кубка мира. Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина хорошо выступили в индивидуальной гонке.

Миронова занимает 19-е место в общем зачёте Кубка мира, Кайшева идёт 27-й, Евгения Павлова — 29-й, Лариса Куклина — 40-й.

24 января женщины проведут эстафету. Состав команды пока неизвестен.