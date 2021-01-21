Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Дистанцию она прошла за 42 минуты 29,3 секунды с одним штрафом.
Второй стала украинка Юлия Джима с отставанием в 43,7 секунды. Третье место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, которая с одним промахом отстала на 1 минуту 4 секунды.
Лучший результат среди российских биатлонисток показала Евгения Павлова, которая отстала на 1 минуту 49,1 секунды с двумя промахами. Светлана Миронова заняла седьмое место. Ульяна Кайшева стала девятой.
Лариса Куклина финишировала 14-й, Татьяна Акимова с пятью промахами - 54-й, Ирина Казакевич - 65-й с шестью штрафными минутами.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.