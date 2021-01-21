Три российские биатлонистки в десятке индивидуальной гонки в Антхольце

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Дистанцию она прошла за 42 минуты 29,3 секунды с одним штрафом.

Второй стала украинка Юлия Джима с отставанием в 43,7 секунды. Третье место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, которая с одним промахом отстала на 1 минуту 4 секунды.

Результаты россиянок

Лучший результат среди российских биатлонисток показала Евгения Павлова, которая отстала на 1 минуту 49,1 секунды с двумя промахами. Светлана Миронова заняла седьмое место. Ульяна Кайшева стала девятой.

Лариса Куклина финишировала 14-й, Татьяна Акимова с пятью промахами - 54-й, Ирина Казакевич - 65-й с шестью штрафными минутами.