Кокорин рассказал о недопонимании с руководством "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в "Фиорентину". По словам футболиста, он даже успел пообщаться с главным тренером "фиалок". Игрок надеется, что у него не будет проблем с адаптацией в Италии.

"Для меня это все будет ново, посмотрим. Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно", — приводит "СЭ" слова Кокорина.

Также нападающий отметил, что у него осталось недопонимание с руководством "Спартака". Вместе с тем с партнёрами по команде у Кокорина хорошие отношения.

"Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же всё отлично и с тренерами тоже… Остались только тёплые слова", — заявил футболист.

Ранее стало известно, что Кокорин отправится в Рим 25 января. В случае успешного прохождения медосмотра на следующий день будет подписан контракт на 3,5 года.